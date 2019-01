Le Propecia, ce médicament contre la chute des cheveux toujours en vente malgré la controverse

Depuis son autorisation de mise sur le marché, les effets indésirables sexuels (baisse de la libido, troubles de l’érection et troubles de l’éjaculation) ont été identifiés, précisait, toujours en 2012, l’ANSM. S'ils peuvent se déclencher pendant le traitement, il peuvent aussi perdurer. "Il est possible d’observer une persistance de troubles sexuels après l’arrêt d’un traitement par finastéride", écrivait ainsi l'autorité de santé.





Les troubles de l’humeur, eux, ont mis plus de temps à être reconnus. Fin 2015, l'Agence canadienne du médicament faisait déjà état, sur la base de différentes études, d’une possible survenue de pensées ou comportements suicidaires. Une alerte relayée par la revue médicale indépendante Prescrire l’année suivante. Ce n’est qu’en 2017 que l’Agence européenne des médicaments (EMA) demande d’ajouter, sur les notices, la possibilité d’une survenue de changements d’humeur, d’idées suicidaires et de dépression. A la suite de quoi l’ANSM alerte : "Le traitement par finastéride devra ainsi être interrompu devant tout symptôme psychiatrique." Selon Le Monde, elle devrait adresser dans les prochaines semaines une lettre aux 100.000 professionnels de santé afin de leur rappeler ces éventuels effets secondaires.