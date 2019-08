Cancer de l'ovaire : une nouvelle piste pour lutter contre cette maladie très souvent diagnostiquée tard

Pour travailler sur le sujet, les scientifiques ont mené leurs recherches non pas sur des souris, comme cela est souvent le cas, mais sur des tissus humains. Ceux-ci proviennent de dons effectués par les patientes après une chirurgie. "On a comparé les cancers les plus malins, les plus meurtriers, avec des cancers dits de faible malignité, et on a tenté de voir ce qu'il y avait de différent au niveau cellulaire", explique à Radio Canada Anne-Marie Mes-Masson, l'une des deux chercheuses à l'origine de cette avancée.





Elles ont alors découvert qu'une protéine, baptisée Ran, permettait aux cellules du cancer de l’ovaire de se déplacer. Elle jouerait en fait le rôle de "taxi" pour une autre protéine, nommée RhoA, indispensable au déplacement des cellules dans le corps, et donc nécessaire dans la création de métastases. "Nous avons réalisé que, sans Ran, RhoA ne peut pas atteindre la membrane d’une cellule du cancer ovarien, explique le docteur Mes-Masson dans les colonnes de TVA Nouvelles. Elle doit obligatoirement être fixée à Ran." Ainsi, en se débarrassant de Ran, RhoA n'a plus la capacité de permettre le déplacement des cellules.





Dans de précédentes recherches, les chercheuses avaient déjà démontré qu'en inhibant Ran, des tumeurs créées chez des souris avaient disparu. Elles ne repoussaient que lorsque l'organisme des animaux recommençait à produire cette protéine.