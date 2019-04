Cancer de la prostate : ce serait finalement un manque et non un excès de testostérone qui le favoriserait

Pour l’heure, les hommes pris en charge pour un cancer de la prostate subissent des traitements anti-hormonaux visant à bloquer cette production de testostérone. Ceux-ci sont cependant responsables de nombreux effets secondaires, comme des troubles de l’érection, une prise de poids, une baisse de la densité osseuse et une perte de force musculaire, un risque accru de diabète et même, selon une étude parue en 2015 dans la revue Journal of Clinical Oncology, un risque deux fois plus élevé de développer la maladie d’Alzheimer. En fin de compte, estime Henry Botto, la mortalité induite par cette "castration médicale" est "au moins équivalente à celle du cancer lui-même".