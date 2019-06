Cancer de la prostate : un nouveau traitement aux effets "spectaculaires"

Publiée en février dernier dans The New England Journal of Medicine, l'étude a fait sensation lors du Congrès mondial de cancérologie qui se tient jusqu’à mardi à Chicago (États-Unis). Baptisée Aramis, elle a permis de tester sur des hommes atteints d'un cancer de la prostate l'efficacité d'un nouveau médicament. "Les résultats sont spectaculaires", se réjouit auprès du Parisien Karim Fizazi, cancérologue de l’Institut Gustave-Roussy de Villejuif (Val-de-Marne) et auteur de ces recherches.





Spectaculaires à tel point que la vie de milliers de patients devenus résistants à l'hormonothérapie, un traitement souvent utilisé pour lutter contre le cancer de la prostate, pourrait être sauvée.