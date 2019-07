Cancer de la vessie : le risque serait plus important à Marseille qu'ailleurs en France

L'étude révèle que la zone la plus impactée inclut six arrondissements de Marseille mais aussi des communes environnantes comme Cassis, La Ciotat ou encore Aubagne. Une sur-incidence qui "ne s'explique pas par les niveaux socio-économiques" selon SPF, qui refuse pour l'heure de "relier ces incidences à une exposition environnementale ou professionnelle". Pour une simple et bonne raison, l'étude seule ne permet pas de déterminer les facteurs d'expositions pouvant expliquer ce constat.





Lors d'analyses complémentaires, il est prévu de se pencher sur la prévalence du tabagisme (c'est-à-dire e nombre de cas ancien et nouveaux dans la population à un moment donné). Le tabac est en effet reconnu comme facteur de risque dans ce cancer. Les polluants retrouvés dans l'air seront également passés à la loupe. La pollution est en effet suspecté comme facteur de risque pour le cancer de la vessie. Dans la zone très industrialisée de l’Étang de Berre, d'où est venue la demande de surveillance des cancers, l'incidence de cette pathologie est plus élevée qu'au niveau national.