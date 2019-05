Cancer : des chercheurs découvrent que le cerveau joue un rôle clé dans son développement

Si d'autres travaux seront nécessaires pour approfondir cette découverte, elle ouvre déjà la voie à une nouvelle piste thérapeutique. Il serait en effet envisageable de tuer ces cellules nerveuses immatures avant qu'elles n'atteignent la tumeur. "Chez la souris, on s'est rendu compte que quand on détruisait ces cellules au niveau du cerveau, quand on empêche la migration de ces cellules et donc la présence de ces cellules dans la tumeur, on bloquait le développement de la tumeur", affirme ainsi Claire Magnon à France Inter.





Des observations cliniques montrent par ailleurs que des patients atteints d'un cancer et prenant des bêtabloquants, une famille de médicaments connue pour bloquer l'activité des neurones, présentent un meilleur taux de survie. "Il serait intéressant de tester ces médicaments en tant qu’anticancéreux" estime la chercheuse.