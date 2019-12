Cancer, Parkinson... Les dons du Téléthon profitent à bien plus de malades que vous ne le pensez

La thérapie génique commence également à être utilisée pour lutter contre la progéria, "un vieillissement prématuré d’ordre génétique, qui touche trois personnes en France. Les enfants décèdent de vieillissement dès l’adolescence : ils ont l’apparence de personnes de 90 ans, perdent leurs cheveux, ne grandissent plus et peuvent faire des attaques cardiaques. Grâce à l’identification du gène responsable de cette maladie, nous avons pu mettre le doigt sur un mécanisme fondamental de notre vieillissement à chacun d’entre nous", se réjouit le directeur scientifique.

"Dans cette maladie, le gène fonctionne mal, et les cellules accumulent une protéine sous une forme toxique, qui va complètement perturber leur fonctionnement et les faire vieillir. Nous nous sommes rendus compte que ce phénomène est le même pour les personnes qui ne sont pas atteintes de progéria, mais au lieu d’être rapide, c’est un phénomène très lent et progressif. Il y a des traitements en essais cliniques pour les enfants atteints afin d'empêcher la formation de ces agrégats de protéines toxiques dans leurs cellules. Ces mêmes traitements pourraient à l'avenir être utilisés pour empêcher l’agrégation de cette protéine dans les cellules des personnes saines, et ainsi nous permettre de vieillir moins vite !"