Cancers, maladies cardiaques, sida... De quoi meurt-on en France ?

L’étude pointe néanmoins la baisse du taux de mortalité toutes causes confondues, vraisemblablement grâce aux avancées de la médecine et de la prévention. Les hommes restent cependant plus touchés par la mort prématurée, puisque celle-ci concerne chez eux près d’un décès sur 4 (22,6%), contre 11,3% pour les femmes.

De quoi meurt-on en France ? Une étude, publiée ce mardi dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de Santé publique France, révèle les évolutions des différentes causes de décès dans le pays entre 2000 et 2016. Sans surprise, les maladies cardiaques et les cancers restent les premières causes de mortalité.

Ainsi, sur la période 2008-2016, les taux de mortalité ont diminué d’un quart par rapport à la période 2000-2007. Malgré cette baisse, les maladies cardiaques restent toujours la première cause de décès chez les femmes, qui font plus d’AVC que d’infarctus mortels. La situation est inverse pour les hommes.

Si de plus en plus de personnes sont touchées par un cancer, le risque d'en mourir diminue. Les tumeurs restent tout de même la première cause de mortalité tous sexes confondus, provoquant 29% des 579.000 décès en 2016, selon l’étude. Plus inquiétant encore, la mortalité due aux cancers du poumon a fortement augmenté chez les femmes ces dernières années, avec pour cause principale le tabagisme.

Les cancers du pancréas et du cerveau font également de plus en plus de morts, quel que soit le sexe, dans "un contexte d’essor des technologies liées aux radiofréquences", précise Grégoire Rey, même si des recherches sont encore nécessaires pour en expliquer les raisons. "Ces résultats généraux mettent en évidence les réussites et les lacunes" en matière de prévention et de soins, mais les cancers du poumon, du cerveau et du pancréas restent des "points d’alerte", précise l’auteur.