Cancers, troubles du sommeil, vertiges... Les éoliennes sont-elles vraiment dangereuses pour la santé ?

"La société Nordex a l'intention d'implanter six éoliennes en bordure des communes de . Or ces installations sont absolument monstrueuses !", s'inquiète auprès de LCI Laurent Fauroux, vice-président de l’association des Moulins à vent du Sancerrois, qui se bat contre ce projet avec l'aide de deux avocats. "Elles vont mesurer plus de 200 mètres de haut, soit les deux tiers de la tour Eiffel, et les pales sont longues de 132 mètres, soit la largueur d'un Boeing 747".





Au-delà de la taille de ces gigantesques moulins à vent, c'est surtout leur proximité avec les habitations qui inquiète le militant. Nordex France prévoirait en effet d'installer l'éolienne la plus proche à 540 mètres des premières maisons. "L'implantation que nous proposons est le résultat d'un an et demi d'études et de concertations avec les habitants", assure à LCI l'un des employés de la société. Malgré le mécontentement toujours présent de certains riverains, comme Laurent Fauroux, il est selon lui difficile de modifier les plans en raison d'un lot important de contraintes, "comme les distances vis-à-vis des haies pour protéger les oiseaux et les chauves-souris".





Bien que les 540 mètres qui doivent séparer la première éolienne des habitations respecte la distance minimale réglementaire, fixée en France à 500 mètres depuis 2012, elle reste pour autant très faible si l'on en croit les recommandations de l'Académie nationale de médecine. Celle-ci avait demandé en 2006 "de suspendre à titre conservatoire la construction d’éoliennes d’une puissance supérieure à 2,5 MW à moins de 1500 mètres des habitations", puis réitéré ces recommandations dans un rapport de 2017. Or ici, les éoliennes en question doivent avoir une puissance de 3,6 MW.





Contacté par LCI.fr, le rapporteur Patrice Tran-Ba-Huy affirme que malgré l'insistance de l'Académie pour revoir cette distance réglementaire, le gouvernement fait pour l'heure la sourde oreille. En réalité, le Sénat avait bien, en 2015, augmenté cette distance à 1.000 mètres dans le cadre du projet de loi de transition énergétique, avant que l'Assemblée nationale ne revienne sur la décision. Elle considérait que le relèvement du seuil minimal ne pouvait "constituer une solution proportionnée" aux inquiétudes des riverains pour leur santé et pour les paysages.