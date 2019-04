Entérocoques, staphylocoques... Les rideaux des hôpitaux sont de vrais nids à bactéries !

Résultat : 22 % des rideaux contenaient, lors de l'admission d'un malade, des microbes résistants aux médicaments. Dans le détail, 14 % étaient contaminés à des entérocoques résistants à la vancomycine et près de 5% à un staphylocoque doré résistant à la méticilline. Et si l'on peut penser que les dortoirs sont les plus atteints, les chercheurs n'ont trouvé aucune différence entre les chambres privées et les communes. "Les textiles passent souvent au travers de notre radar", affirme la co-auteure de l'étude, le docteur Lona Mody. "Les rideaux sont souvent touchés avant que le patient ne soit examiné. Les patients eux-mêmes touchent les rideaux quand ils vont et viennent."





Les conséquences de cette cohabitation entre microbes et malades font que, selon les infectiologues, les patients étaient fréquemment porteurs de la même bactérie que celle détectée sur leur rideau. "Ces agents pathogènes peuvent survivre sur ces rideaux et, potentiellement, se transférer sur d'autres surfaces et sur les patients", indique Lona Mody dans un communiqué, qui affirme que l'inverse serait aussi possible.