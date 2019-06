Dormir avec un ventilateur, bonne ou mauvaise idée ?

En 2016, une étude parue dans le Journal of the American Medical Association (JAMA) avait d'autre par démontré que le ventilateur pouvait poser un risque cardiaque chez les seniors. Les chercheurs de l’université du Texas (Etats-Unis) avaient placé 9 participants (6 femmes et 3 hommes), âgés d’en moyenne 68 ans, dans une pièce chauffée à 42°C. Pendant deux heures, ils avaient augmenté progressivement l’humidité de la pièce, passant de 30 à 70%, tandis qu'un ventilateur tournait à plein régime.





Si leur température corporelle a augmenté en moyenne de 0,25°C, c’est une autre observation qui a intéressé les scientifiques : le rythme cardiaque des participants s’est accéléré, comptant dix battements de plus qu’à l’accoutumée. Pour rappel, un rythme régulier pour le cœur d’un adulte au repos est de 70 battements par minute. "Nous savons que chez les jeunes adultes, le ventilateur rafraîchit en favorisant l’évaporation de la sueur, expliquait Craig Candall, l'un des auteurs de l'étude. Or chez les personnes âgées, la sudation est moins importante. Le ventilateur peut donc, paradoxalement, entraîner une augmentation de la température corporelle et du rythme cardiaque."





Bien que parue dans un journal scientifique renommé, cette étude peut cependant difficilement être extrapolable étant donné le peu de participants qu'elle a rassemblé. D'autres études seront donc nécessaires pour confirmer ces résultats.