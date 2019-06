5 réflexes à adopter pour bien dormir malgré la chaleur étouffante

Avec 30,5°C dans la nuit de lundi à mardi en Corse, le record nocturne de chaleur - qui datait de la canicule de 2003 - a été battu. Et comme Météo France annonce un retour de fortes températures cette semaine sur une grande partie du pays, les nuits devraient être des plus torrides, selon les prévisions de l’organisme de météorologie. Or, plus il fait chaud le jour, plus on fatigue et plus il fait chaud la nuit, moins on récupère. Bienvenue dans le cercle infernal de la canicule ! LCI vous livre tous les secrets d’un sommeil réparateur pour être en forme au bureau ou pendant vos vacances.