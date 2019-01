Ce qu'il faut savoir sur la gueule de bois

Après quatre verres d'alcool, le corps humain transforme l'alcool en éthanal. Une molécule toxique à forte dose. Les symptômes désagréables surviennent en général huit heures après. Les efforts déployés par notre foie pour nous désintoxiquer nous rendent malades. Il y a un seul remède, boire beaucoup d'eau. Et contrairement aux idées reçues, il faut éviter le café et l'aspirine.



