Certains médicaments pourraient bientôt être prescrits par les pharmaciens : vraie ou fausse bonne idée ?

Le pharmacien, lui, cite l'exemple de la Suisse, de l'Ecosse ou du Canada qui ont déjà adopté ce système. "Au Québec ils appellent ça des ordonnances collectives. S'il y a une épidémie de gastro, les autorités de santé donnent le protocole qu'il faut utiliser en présence de tel ou tel symptôme et le patient peut aller chez le pharmacien. Les pays qui ont adopté ce système ont désengorgé les urgences et les soins non programmés."





Bien que d'accord avec le fait que le système doive changer pour plus d'efficacité, le médecin considère de son côté que le désengorgement des cabinets médicaux et des urgences doit passer par un autre biais. "Si nous n'avions pas des tas de rendez-vous inutiles, type le certificat de sport pour jouer aux échecs en compétition, ça irait déjà beaucoup mieux !, assure-t-il. Il faut mettre en place un système de régulation qui fasse que lorsqu'il y a une demande urgente, on arrive à y répondre. Ce n'est pas en faisant faire le boulot des médecins aux pharmaciens que nous allons améliorer le système." Parmi les axes de progression, il cite notamment les téléconsultations, "qui permettent d'avoir un avis bien plus rapide".