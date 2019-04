Ces cinq mythes sur le sommeil mettent notre santé en danger

Vos ronflements préoccupent certainement en premier lieu votre voisin(e) de lit, qui ne parvient pas à trouver le sommeil et s'escrime à siffler ou vous donner des coups de coude pour faire cesser le vacarme. Mais ces troubles respiratoires devraient aussi vous soucier. Car s'il peuvent être anodins, ils peuvent aussi s'avérer dangereux pour vous dès l'instant où vous cessez de respirer entre deux ronflements. Ces pauses de 10 à 30 secondes, et qui se reproduisent au moins cinq fois par heure de sommeil, sont ce que l'on appelle l'apnée du sommeil. Ce manque d'oxygène cause, d'une part, des micro-réveils, dont vous n'avez pas conscience mais qui affectent la qualité de votre sommeil, et d'autre part des troubles de la mémoire, de la concentration et de l'humeur, voire des accidents cardiovasculaires.





"C'est un trouble largement sous-diagnostiqué, indique Rebecca Robins. Nous pensons que cela affecte environ 30% de la population, mais que seuls 10% sont diagnostiqués." Selon les autorités de santé, le nombre de personnes victimes d'apnée du sommeil en France ne serait que de 4%, dont 30% des personnes de plus de 65 ans.