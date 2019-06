Chaleur et canicule : comment éviter la déshydratation ?

- Evitez de boire de l’alcool en cas de fortes chaleurs

- Emportez avec vous un brumisateur et une bouteille d’eau pour vous hydrater régulièrement. Si vous avez soif, c’est que vous avez déjà perdu beaucoup d’eau

- Mouillez-vous fréquemment la nuque et la tête

- Misez sur les couleurs claires pour vos vêtements, des textiles légers et fluides. Portez un chapeau ou une casquette quand vous sortez

- Evitez de vous mettre en extérieur et surtout au soleil entre 11h et 16h

- Pour faire une sieste, cherchez un endroit frais et aéré

- Si vous êtes sportif, évitez de faire du sport aux heures les plus chaudes de la journée. Si vous ne pouvez vous empêcher, hydratez-vous régulièrement avant, pendant et après votre activité. N’attendez pas d’avoir soif, il sera trop tard. L’eau vous aidera, de plus, à éliminer les toxines. Un bon réflexe : si vous faites du sport et qu'il n'y a plus de transpiration sur votre front, hydratez vous d'urgence (voir ci dessou la vidéo avec Jean-Paul Hamon, médecin généraliste).