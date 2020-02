Chien testé positif à Hong Kong : nos animaux peuvent-ils contracter le coronavirus et le transmettre à l’homme ?

Chaque jour, l’épidémie de coronavirus prend un peu plus d’ampleur. En France, 38 personnes ont déjà été contaminées par le Covid-19, et 24 sont encore hospitalisées. Malgré 12 guérisons dans le pays, l’inquiétude est de plus en plus grande au sein de la population. Mais les humains sont-ils les seuls à être touchés ? Les animaux domestiques peuvent-ils aux aussi contracter le virus ? Dans ce cas, peuvent-ils le transmettre autour d’eux ? Décryptage.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il n’existe pour le moment aucune preuve que des animaux comme des chats ou des chiens puissent attraper le virus. Pourtant, ce vendredi à Hong Kong, un chien d’une sexagénaire infectée a lui aussi été testé positif au coronavirus. "Des échantillons prélevés dans les cavités nasales et orales" de l'animal "ont été testées faiblement positifs au Covid-19", ont précisé les autorités hongkongaises. Conséquence, tous les animaux domestiques des personnes touchées par le coronavirus dans l'île seront désormais placés en quarantaine.