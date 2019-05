Cigarette électronique : les e-liquides aromatisés soupçonnés d’endommager les cellules cardio-vasculaires

Ces travaux montrent "clairement que les cigarettes électroniques ne sont pas une alternative sûre à la cigarette", affirme Joseph Wu, l’auteur de cette étude et directeur de l’Institut cardiovasculaire de Stanford. Un peu plus tôt cette année, une étude présentée au 68e congrès annuel de l'American College of Cardiology avait prouvé que les adultes qui vapotent ont de plus grands risques d'être victimes d'une attaque cardiaque, d'une maladie cardio-vasculaire et d'une dépression, comparé à ceux qui n'utilisent pas de cigarette électronique ou autre produit issu du tabac.