Cigarette électronique : quelle est cette mystérieuse maladie pulmonaire qui touche des vapoteurs ?

L'autre possibilité soulevée par les autorités est la préparation, par les utilisateurs eux-mêmes ou par des tiers, de liquides "maison". Les patients, généralement assez jeunes, pourraient avoir concocté une combinaison de THC, d'huile et d'autres produits chimiques. "Nous pensons qu'ils prennent des cartouches vides quelque part et les remplissent avec leurs propres produits", pour l'heure inconnus, déclare au New York Times Nancy Gerking, directrice adjointe de la santé publique du comté de Kings, en Californie. Aux États-Unis, les liquides et les huiles de cannabis sont de plus en plus disponibles en ligne et dans de nombreux magasins.





Le marché du vapotage étant d'autre part, dans le pays, touché par la contrefaçon, certains liquides peuvent être préparés avec toutes sortes de produits, dont des dérivés de marijuana et des arômes mélangés de façon hasardeuse.