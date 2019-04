Citron, peroxyde d'hydrogène, stylo éclaircissant... Les meilleures (et les pires) méthodes pour blanchir ses dents

Sourire permettrait de vivre jusqu’à sept ans de plus, ont affirmé chercheurs américains. Aucune raison, dans ce cas, de s’en priver. Pourtant, de nombreuses personnes rechignent à dévoiler leurs dents, complexées par leur disposition ou leur couleur. Selon un sondage mené en septembre 2017 par OpinionWay pour Regenerate, plus d'un Français sur quatre dit ne pas sourire en raison de ses dents. Et pour 62% des sondés, un beau "smile" passe par des dents blanches.





Si rectifier l’alignement peut s'avérer long et coûteux, la teinte des dents peut facilement être améliorée. Le tout sans faire craquer son portefeuille. Christophe Lequart, chirurgien-dentiste et porte-parole de l'Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD), nous en dit plus sur les différentes techniques de blanchiment.