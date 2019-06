Coma : des signes de "conscience cachée" pourraient prédire si un patient peut se réveiller

"Bien que notre étude soit restreinte, cela suggère que les électro-encéphalogrammes – un outil facilement accessible au chevet des patients en unité de soins intensifs partout dans le monde – ont le potentiel de changer complètement la façon dont nous gérons les patients avec de graves blessures cérébrales", assure dans un communiqué Jan Claassen, auteur principal de ces travaux et directeur d’une unité de soins intensifs neurologiques à New York et au centre médical Irving de l’université de Columbia. Des études plus importantes sont désormais nécessaires pour confirmer ces observations.