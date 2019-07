Combattre les tumeurs cancéreuses grâce à des bactéries "cheval de Troie", une nouvelle piste pour traiter le cancer

Dans leur étude, parue mercredi dans la revue Nature Medicine, les scientifiques expliquent avoir créé une souche de bactéries non pathogènes capables de coloniser les tumeurs solides chez la souris et d’y délivrer de puissantes immunothérapies, méthode qui consiste à traiter le cancer en utilisant le propre système immunitaire du malade. Injectées dans les tumeurs, ces bactéries sont programmées pour se multiplier, puis s’auto-détruire lorsque leur nombre atteint un seuil critique. En disparaissant, elles délivrent des agents thérapeutiques. Seule une petite partie des bactéries survit, pour assurer la subsistance de la population et donc la poursuite du traitement délivré dans les tumeurs.





Lors de leur action, ces bactéries ciblent particulièrement la protéine CD47, dont le rôle est en quelque sorte d’envoyer le signal "ne me mangez pas", empêchant les cellules cancéreuses d’être consommées par les cellules immunitaires naturellement présentes dans le corps humain. "Mais le CD47 est présent ailleurs dans le corps et son ciblage systémique entraîne une toxicité importante, comme en témoignent les récents essais cliniques, explique dans un communiqué l'auteur principal de l'étude, Sreyan Chowdhury. Pour résoudre ce problème, nous avons conçu une bactérie qui cible exclusivement CD47 dans la tumeur et évite les effets secondaires systémiques du traitement".