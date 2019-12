Le brossage des dents ne vous protège pas que des caries

Un phénomène sur lequel se sont penchés des chercheurs sud-coréens au travers d'une vaste étude observationnelle. Et selon eux, se brosser fréquemment les dents (trois fois par jour ou plus) réduirait les risques d'insuffisance cardiaque et de fibrillation auriculaire (un trouble du rythme cardiaque).

Pour mener leurs travaux qui viennent d'être publiés dans l'European Journal of Preventive Cardiology, ces scientifiques ont suivi pendant dix ans et demi plus de 161.000 personnes âgées de 40 à 79 ans, qui ne souffraient pas des deux pathologies du cœur précédemment citées. Mais durant cette période, certaines les ont développées : une fibrillation auriculaire a touché 4.911 des participants à l'étude (3% de l'ensemble), et une insuffisance cardiaque a été constatée chez 7.971 d'entre eux (4,9%). En mesurant l'incidence de ces pathologies indépendamment d'un certain nombre de facteurs (âge, sexe, indice de masse corporelle...), et en regardant les habitudes de brossage des dents de chacun, les chercheurs ont ensuite conclu que se brosser les dents au moins trois fois par jour réduirait les risques de fibrillation auriculaire et d'insuffisance cardiaque respectivement de 10% et de 12%.