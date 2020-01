Combien de temps faut-il arrêter de fumer avant une opération ? Voici ce que préconise l’OMS

C'est un point qui fait consensus : le fait d'arrêter de fumer à l'approche d'une opération peut avoir un impact positif sur la santé du patient. Mais combien de temps avant de passer sous le bistouri faut-il stopper la cigarette ? L'Organisation mondiale de la santé (OMS) tranche le débat dans une étude publiée lundi.

Selon ses travaux, menés conjointement avec l'Université australienne de Newcastle et la Fédération mondiale des sociétés des anesthésistes, c'est au moins un mois : "De nouvelles preuves révèlent que les fumeurs qui arrêtent de fumer environ 4 semaines ou plus avant l'opération chirurgicale ont un risque de complication plus faible", indique l'agence spécialisée de l'ONU dans son communiqué. Selon elle, à compter de ces 4 semaines de sevrage, chaque semaine supplémentaire sans tabac améliore de 19% l'état de santé du patient. Et six mois après leur opération, ceux qui ont respecté ce délai récupèrent mieux que ceux n'ayant pas stoppé le tabac.