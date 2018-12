"Comme un bouton reset" : nous avons assisté à une séance d’hypnose pour traiter la douleur chronique chez l’enfant

Une quinzaine de minutes plus tard, le voilà installé dans un immense fauteuil en cuir noir dans lequel il disparaît presque, les jambes allongées sur un repose-pieds assorti à l'assise. Avec une voix douce et enveloppante, la psychologue lui demande d'imaginer un endroit dans lequel il se sent bien. Très vite, un sourire se dessine sur le visage de l'enfant qui garde les yeux fermés. Il est prêt pour la séance d'hypnose.





L'heure est venue d'entrer "dans la salle des machines", dans les engrenages de son cerveau. "Tu sais, notre cerveau est un peu comme une salle des machines qui contrôle tout le corps, lui explique la professionnelle, assise à ses côtés. Et comme parfois il y a un peu trop de bonshommes de stress en toi, on pourrait aller voir un peu ce qu’il se passe dans cette salle des machines. Parce que c’est toi le commandant. Et peut-être qu’on pourrait libérer un peu plus de bonshommes de détente, de sécurité…" Pour réaliser un tel chantier, Mathis doit imaginer et décrire les bonshommes qui peuplent son cerveau et les dessiner sur une feuille, depuis son fauteuil. Un à un, les bonshommes de stress, de nausée, de tournis, de détente et de sécurité apparaissent. Dessinés pratiquement d'un seul trait de crayon, certains brandissent un bras, d'autres prennent deux fois plus de place que leurs voisins.