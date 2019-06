Comment entretenir sa mémoire ?

A quelques jours du baccalauréat, la mémoire ou plutôt les mémoires sont très sollicitées. Nous avons en tout cinq types de mémoires : la mémoire sémantique, la mémoire épisodique, la mémoire perceptive et la mémoire de travail. Cette dernière est l'une des plus importantes, une sorte de mémoire à court terme qui sert à stocker les informations. Elle se développe notamment grâce à une protéine appelée glutamate mais aussi par la répétition. Comment la stimuler davantage et l'entretenir ? Comment optimiser ses révisions ?