C'est bien connu : le stress nous fait perdre nos moyens. Les mains moites, le tremblement, l'essoufflement... les symptômes sont variés et les étudiants n'en sont pas les seules victimes. D'après une étude, près de neuf Français sur dix se déclarent stressés. Selon le docteur Gérald Kierzek, il existe des techniques pour contrôler ces réactions instinctives et physiologiques. Notons que les somnifères et les médicaments en tout genre qui agissent sur le cerveau pourraient avoir des effets secondaires. Alors, comment gérer son stress ?