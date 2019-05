Comment l'effet placebo peut faire disparaître vos verrues

Elles sont laides, contagieuses et parfois douloureuses. En France, environ une personne sur quatre a déjà attrapé des verrues. Ces petites tuméfactions apparaissent après une contamination cutanée par un virus "Human Papillomavirus" (HPV), qui s'infiltre le plus souvent dans la peau via une lésion. Si la plupart disparaissent spontanément en quelques mois, d'autres peuvent persister plusieurs années. S'en débarrasser peut alors s'avérer être une véritable plaie.





Pour les traiter, plusieurs options sont possibles : le dermatologie, les produits vendus en pharmacie ou les recettes de grand-mère. Pour la dermatologue Laurence Netter, aucune n'est vraiment à disqualifier, car (presque) tout se joue en fait... dans la tête.