Comment le cancer a-t-il évolué en près de 30 ans ? Davantage de malades mais moins de décès

Deuxième cancer chez l'homme et troisième chez les femmes, le cancer du poumon inquiète le monde médical. Avec 46.363 nouveaux cas en 2018, il reste relativement stable chez l'homme depuis 1990. Chez la femme en revanche, l’incidence a fortement augmenté depuis 28 ans avec une hausse moyenne de 5,3% du nombre de cas chaque année. Toutes les tranches d'âge sont touchées avec un risque qui augmente de façon constante, passant de 0,5% pour les personnes nées en 1920 à 2% pour celles nées en 1950.





Chez l'homme, et bien qu'il représente la première cause de décès par cancer, la mortalité n'a cessé de diminuer (-1,2% par an en moyenne) entre 1990 et 2018, en particulier chez les hommes de moins de quarante ans. Chez les femmes, le nombre de décès augmente, comme l'incidence, fortement (+3,5 % par an en moyenne) et ce de façon plus importante chez celles qui sont âgées de 50 et 60 ans. "Ces tendances sont en grande partie liées aux différences de comportement tabagique selon le sexe. L’écart observé entre les femmes et les hommes s’amenuise, en relation avec l’augmentation importante de la consommation de tabac chez les femmes", souligne le rapport. La baisse de la mortalité chez les hommes pourrait pour sa part être due aux effets positifs de la réduction du tabagisme.





Grâce à cette moindre consommation de cigarettes, mais aussi d'alcool chez la gent masculine, les cancers de l'œsophage et de l'estomac, de la lèvre-bouche-pharynx et du larynx ont chacun reculé de 2,5% par an en moyenne depuis 1990, tout comme leur taux de mortalité. Pour les auteurs, ces chiffres ne font que motiver la poursuite des actions de prévention.