Comment se caractérise la maladie de Lyme, dont Justin Bieber annonce être atteint ?

ZOOM - Le chanteur canadien Justin Bieber a annoncé mercredi sur Instagram être atteint de la maladie de Lyme. Quels en sont les symptômes et comment se caractérise-t-elle ?

La superstar canadienne Justin Bieber a affirmé dans un post Instagram publié dans la nuit de mercredi à jeudi souffrir de la maladie de Lyme. "On m’a récemment diagnostiqué la maladie de Lyme et en plus j’ai aussi un sérieux cas de mononucléose chronique qui affecte ma peau, mes fonctions neurologiques, mon énergie et ma santé en général", a écrit le chanteur de 25 ans. Comment la maladie de Lyme se caractérise-t-elle ? Quels sont ses effets sur la santé ? Comment la traiter ? La maladie de Lyme, également appelée borréliose de Lyme, est transmise à l’homme par des piqûres de tiques, souvent présentes dans la végétation au printemps. Lorsqu’une tique mord un humain, si elle est porteuse de la bactérie Borrelia, elle peut la lui transmettre. Cette bactérie peut alors provoquer la maladie de Lyme, qui progresse en France. Alors qu’en 2017, 69 cas pour 100.000 habitants avaient été recensés par le réseau Sentinelles, ils étaient 104 pour 100.000 habitants en 2018. Mais toutes les personnes piquées ne sont pas forcément infectées : certaines éliminent naturellement la bactérie.

Comment la repérer ?

Pour la reconnaître, plusieurs symptômes existent. Dans les 30 jours qui suivent la piqûre, "une plaque rouge et ronde qui s’étend en cercle" peut apparaître dans la zone de piqûre, puis disparaître "en quelques semaines à quelques mois", explique le ministère des Solidarités et de la Santé. Si elle est repérée rapidement, des antibiotiques peuvent la faire disparaître. Mais dans le cas inverse, la bactérie se propage dans le corps. Après un temps sans douleur, des maux de tête, des douleurs au niveau des articulations et de la fatigue peuvent apparaître. "La particularité de la maladie de Lyme est que les articulations gonflent et que les symptômes disparaissent pendant un temps puis réapparaissent", expliquait en 2017 à LCI le professeur Benoit Jaulhac, responsable de la bactériologie au CHRU de Strasbourg.

Une pathologie qui peut devenir chronique

Par la suite, les symptômes sont susceptibles de s'aggraver. Le système nerveux, le cœur (tachycardie) et même la vision peuvent être impactés, en plus des maux de tête et à des articulations. C’est cette accumulation de symptômes qui doit alors faire penser à la maladie de Lyme. "Lors d’une sciatique, le patient n’a pas mal à la tête", indiquait Benoit Jaulhac. "S’il évoque ce type de douleurs en plus de celles de la jambe, la maladie peut être soupçonnée". Si les symptômes se prolongent dans le temps, plus de 6 mois, la maladie peut devenir chronique, et donc impossible à soigner. Dans ce cas, les traitements permettent simplement d’atténuer les douleurs, mais le patient conserve des séquelles.

Comment se protéger contre les piqûres de tiques ?

Pour se protéger et éviter tout risque de contracter cette maladie, le ministère de la Santé distille quelques conseils. D’abord, avant de se promener dans la nature, "couvrez vos bras et vos jambes avec des vêtements longs". À votre retour, "inspectez soigneusement votre corps", à la recherche d’éventuelles tiques accrochées. Si vous avez été piqué, "surveillez la zone pendant un mois. Si une plaque rouge et ronde s’étend en cercle à partir de la zone de piqûre, consultez un médecin rapidement". Justin Bieber n’est pas la première personnalité à souffrir de cette maladie. La mannequin américaine Bella Hadid et sa mère Yolanda sont également touchées, tout comme la chanteuse canadienne Avril Lavigne. Justin Bieber a tout de même tenu à rassurer ses fans. "Cela a été quelques années difficiles, mais suivre le bon traitement pour soigner cette maladie incurable aidera, et je serai de retour meilleur que jamais", a-t-il écrit.

