Comment soigner les calculs rénaux ?

Les calculs rénaux apparaissent souvent vers la quarantaine d'âge. Cette maladie, appelée aussi colique néphrétique, bloque le trajet de l'urine qui descend des reins vers l'uretère. Elle touche 5 à 10% des individus et apparaît deux fois plus fréquemment chez l'homme que chez la femme. Elle se présente sous forme de petits cailloux produits par les reins, dus à la consommation de certains aliments riches en vitamines D, C et en oxalate, mais également à la déshydratation. Quels sont les symptômes de la maladie ? Le docteur Gérald Kierzek nous en dit un peu plus et nous livre ses conseils pour éviter d'en attraper et aussi pour s'en soigner.