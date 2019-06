Comment soulager les oreilles de vos enfants en avion

"Pour soulager les oreilles des enfants, la solution la plus simple est de les faire déglutir, comme les adultes", explique Brigitte Virey. "Lorsqu'un adulte ressent une gêne, il déglutit machinalement pour rééquilibrer la pression dans ses oreilles. Mais un bébé ne sait pas." Elle conseille donc, pour faire déglutir un enfant, de lui donner à boire ou de lui mettre une tétine dans la bouche.





Chez les plus grands, la succion d'un bonbon ou d'une sucette peut également fonctionner car leur présence dans la bouche provoque une plus grande salivation, et donc une fréquence de déglutition plus importante. Il est également possible de leur apprendre la manœuvre de Valsalva, qui consiste à se boucher le nez tout en soufflant par celui-ci. Cela permet de forcer l'ouverture de la trompe d’Eustache pour faire circuler l'air dans l'oreille. Quant à la technique des gobelets -s'appliquer deux verres en plastique garnis d'un coton imbibé d'eau très chaude sur les oreilles-, la pédiatre reste sceptique : "Autant faire déglutir l'enfant, c'est plus simple !"