Compléments alimentaires à base de plantes : attention danger, alerte l'Académie de pharmacie

En tout, la liste des substances autorisées dans les compléments alimentaires comprend 540 espèces végétales. Elle est établie par un arrêté du ministère de l'Economie datant du 24 juin 2014. "Un certain nombre de plantes de cette liste sont à leur place. Mais 25% devraient relever du monopole pharmaceutique et 20% sont des plantes médicinales issues d'autres cultures, sur lesquelles on manque de recul", estime auprès de l'AFP Pierre Champy, spécialiste de pharmacognosie, soit l'étude des médicaments d'origine animale et végétale. Pire, signale-t-il, "certaines plantes sont interdites au titre des médicaments mais autorisées comme compléments alimentaires". C'est notamment le cas du cimicifuga, un arbre d'Amérique du Nord dont des extraits sont utilisés en gélules pour, prétendument, combattre les effets de la ménopause.