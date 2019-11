Compléments alimentaires : l'Anses met en garde contre les produits à base de berbérine

Selon Le Monde qui cite des chiffres de la direction générale de la concurrence (DGCCRF), les produits à base de berbérine ne représentent que 0,6% de l'ensemble des compléments alimentaires déclarés en France depuis 2016. Mais certains affichent une forte teneur en cette substance, puisque aucune dose maximale journalière n'est définie en France.

Or, l'Anses confirme les "effets pharmacologiques avérés de la berbérine à partir de 400 mg/jour chez l'adulte", seuil à au-dessus duquel celle-ci "agit comme un médicament et non plus comme un aliment". Une telle dose peut occasionner des effets "sur le système cardiovasculaire (effets sur la pression artérielle et le rythme cardiaque), nerveux (effets anticonvulsivants, antidépresseurs et analgésiques), immunitaire (effets anti-inflammatoires et immunosuppresseurs) ou encore sur le métabolisme (effets hypoglycémiants et hypolipémiants)".

Et il n'est pas exclu que de tels effets puissent intervenir à des dose inférieures, y compris en dessous de la dose journalière de 10 mg fixée en Belgique, remarque l'agence sanitaire. "Compte tenu des données toxicologiques disponibles et des concentrations observées dans les compléments recensés, la sécurité d’emploi de ces compléments alimentaires ne peut être à ce jour garantie", prévient-elle.