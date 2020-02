Consommation de sel : pourquoi vous devriez la réduire même si vous n’êtes pas à risque

Et les résultats sont encourageants. Les auteurs concluent que "la réduction de la consommation de sodium est associée à une baisse significative de la tension artérielle", quelle que soit la population étudiée. Les effets de la réduction de la consommation de sel pour les individus ayant une pression artérielle élevée sont encore plus "évidents", révèle l’étude publiée lundi dans la revue BMJ, mais tous les groupes de population examinés "ont atteint une baisse de la pression artérielle", se félicitent les auteurs.

"Cela montre que la réduction de la consommation de sel est extrêmement bénéfique", explique Fend He, chercheur à l’université Queen Mary de Londres et rédacteur principal de l’étude, dans des propos rapportés par CNN. "Les efforts de réduction de sel doivent être renforcés partout dans le monde pour sauver des millions de personnes souffrant et mourant inutilement d’accidents vasculaires cérébraux et de maladies cardiaques."