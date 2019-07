Contraception d'urgence : seul 1% des jeunes connaissent le délai maximum d'utilisation

Pour mener cette enquête, Santé Publique France a interrogé par téléphone 2.800 hommes et femmes âgés entre 15 et 29 ans sur leurs connaissances de cette contraception. Si les modalités de délivrance étaient bien connues, avec 83% des personnes interrogées qui connaissent le caractère gratuit de la contraception d'urgence pour les mineures et 82% qui savent que celle-ci peut s'acheter directement en pharmacie sans ordonnance, celles de son efficacité l'étaient beaucoup moins.





Moins d'un jeune sur cent a en effet déclaré savoir que le délai maximal pour la prise de cette pilule s'étendait jusqu'à cinq jours après le rapport sexuel non ou mal protégé, ce qui est en réalité le cas depuis 2009 avec le début de la commercialisation du traitement Ellaone. 17% considèrent que la contraception d'urgence doit être prise dans un délai de 3 jours, et environ 40%, sûrement induits en erreur par le terme "pilule du lendemain", couramment utilisé pour qualifier la contraception d'urgence, dans les 24h après le rapport sexuel. Pour être la plus efficace possible cependant, celle-ci doit être prise le plus tôt possible après le rapport non ou mal protégé.