Contraception gratuite pour les mineures de moins de 15 ans : le Planning familial veut aller plus loin

RÉACTION - Dans un document révélé par l'AFP ce mercredi, le gouvernement veut étendre la gratuité de la contraception, qui concerne déjà les 15-17 ans, aux jeunes filles de moins de 15 ans. Bien que satisfaite, Véronique Sehier, co-présidente du planning familial, réclame cependant la mise en œuvre d'autres dispositions pour avoir une réelle influence sur le nombre de grossesses non désirées.

"Il est important de savoir que, conformément à la loi de 1974, la contraception gratuite est déjà accessible à tous les mineurs, sans limite d'âge, dans tous les centres de planification et d'éducation familiale", indique-t-elle. "Le problème, c'est qu'il n'en existe pas partout et que cela crée une inégalité d'accès sur le territoire." Pour faire face à ces disparités, la direction du planning familial réclame de longue date la multiplication de ces lieux, mais aussi un accès à la contraception au travers des médecins ou des sages-femmes.

Pour elle, et dans le but d'éviter le plus de grossesses non désirées possible, cela doit encore aller plus loin. "D'après un rapport de 2015, l'ouverture à la gratuité et à la confidentialité chez les professionnels de santé pour les 15-17 ans est très peu connue", rapporte-t-elle. Et d'insister : "Elle doit donc s'accompagner d'une véritable campagne d'information, mais surtout de la mise en œuvre de l'éducation à la sexualité dans tous les établissements scolaires dans les modalités prévues par la loi de 2001.

Alors que celle-ci prévoit "au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène" de l'école primaire au lycée, rares sont en effet les élèves qui cumulent plus de trois d'entre elles dans toute leur scolarité. "Les questions de sexualité, c'est toujours un peu épineux, donc c'est souvent le dernier sujet qu'on aborde, regrette la co-présidente du planning familial. Et puis il faut que cela soit fait par des personnes formées, donc il faut y mettre les moyens et que ça soit fait de façon régulière."