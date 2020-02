Contraception : Santé publique France lance un questionnaire pour bien choisir sa méthode

"Quelle contraception me convient le mieux ?" C’est une question que de nombreuses femmes se posent ou se sont déjà posée, mais Santé publique France veut désormais les aider à trouver la réponse. L’agence qui dépend du ministère a lancé il y a quelques jours un questionnaire ouvert à toutes les femmes afin de les aider "à préparer leur consultation contraceptive et leur fournir une information personnalisée sur la contraception".

Ce questionnaire, pour lequel l'agence assure avoir "travaillé avec un groupe composé de sages-femmes, de gynécologues, de pharmaciens, de médecins généralistes et de représentants associatifs", se divise en trois thèmes. Le premier, intitulé "moi", concerne le sexe, l’âge, le nombre de partenaires, les méthodes de contraception déjà utilisées et leur satisfaction. Le deuxième, appelé "mes préférences", est composé de questions sur les moyens de contraception en termes d’efficacité, de régularité et modalité de prise, et d’effets secondaires. Enfin, il se conclut par la partie "ma santé", avec des questions sur les antécédents médicaux personnels et familiaux, la prise de médicaments ou encore la consommation de tabac.