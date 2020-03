Pourquoi les enfants semblent-ils épargnés par l'épidémie de coronavirus ?

Près de 3.000 morts, plus de 80.000 personnes touchées, et pourtant, peu d’enfants parmi les contaminés. "Sur le plan épidémiologique et d’après les données que nous avons, les enfants sembleraient effectivement moins affectés" par le coronavirus, confirme à LCI Éric Leroy, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement et membre de l’Académie nationale de médecine. "L’infection serait peut-être aussi moins mortelle chez eux : leur taux de mortalité serait inférieur voire nul" par rapport à celui des adultes, les personnes touchées étant "essentiellement des personnes âgées, un peu faibles."

Mais selon le chercheur, déclarer que les enfants ne sont pas concernés par l’épidémie de coronavirus n’est pas vérifié (plusieurs élèves de retour de vacances dans le nord de l'Italie sont d'ailleurs testés ces derniers jours). "Est-ce une réalité ou simplement un concours de circonstances ?", se demande Eric Leroy, alors que cette question "avait déjà été évoquée lors de l’épidémie de Sras, l’autre coronavirus, il y a une vingtaine d’années." Il émet plusieurs hypothèses pour l’expliquer.