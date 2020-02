Coronavirus : quels sont les symptômes, quelles consignes adopter ?

Apparu fin décembre dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, le coronavirus, proche du Sras, a déjà fait plus de 2.000 morts et s'est propagé aux quatre coins du monde. En Europe, il a fait ses premières victimes ce week-end, précisément en Italie où au moins sept personnes sont décédées.

Le coronavirus est un virus respiratoire. "Les symptômes principaux sont de la fièvre, un syndrome pseudogrippal, des maux de têtes, des douleurs dans les articulations et les muscles dans un premier temps. Dans un deuxième temps, des signes respiratoires, toux, crachats et essoufflements, jusqu’à des pneumonies qui peuvent être sévères dans les cas les plus graves. En sachant que l’on peut aussi développer seulement ce qui s’apparente à un simple rhume", explique Yazdan Yazdanpanah, directeur de l’Institut immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie à l’Inserm et chef du service maladies infectieuses à l’hôpital Bichat AP-HP .

Des symptômes proches de la grippe donc, mais la préoccupation principale est de savoir si, en cas de symptômes, vous avez été en contact avec le foyer de la maladie, en ayant voyagé récemment en Chine ou en ayant été en contact avec une personne s'étant rendue dans le pays récemment. La période d’incubation du coronavirus serait autour de sept jours (entre au minimum deux et au maximum douze).

Pour éviter tout risque de contamination ou de contagion, des mesures de précaution peuvent ainsi être appliquées, comme l'explique le Dr. Gérald Kierzek, médecin urgentiste et consultant santé sur LCI : "Il faut premièrement se laver les mains, prendre plutôt des mouchoirs jetables et les jeter immédiatement après, et enfin, lorsqu'on est soi-même malade, porter un masque." Comme la grippe, ce virus se montre bien plus dangereux pour les personnes fragilisées ou à risque que pour les personnes en bonne santé. Il convient également de prendre la température plusieurs fois.