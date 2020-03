Ecrans, stress, manque d'activités sportives... Comment bien dormir en cette période de confinement ?

"D'abord parce que le sommeil est un rempart contre les infections. On sait par exemple, grâce à de nombreuses études, que le système immunitaire est renforcé par un sommeil régulier, avec un nombre d'heures suffisant, l'idéal étant 8 heures. Bien dormir permet aussi de rester calme, de ne pas déprimer, et d'éviter le surpoids. C'est un bouclier médical et psychologique", poursuit ce spécialiste de Morphée, auteur par ailleurs du livre Bien dormir ça s'apprend, aux éditions du Rocher. Il nous dévoile quelques clés pour éviter la casse.

"Il est encore trop tôt pour en mesurer l’ampleur, mais une étude chinoise parue le 6 mars dans la revue scientifique General Psychiatry donne un aperçu du stress associé à cette période de confinement. Après avoir épluché plus de 50.000 réponses, elle évoque l’anxiété, la dépression, les phobies, les comportements compulsifs, et bien sûr les insomnies", analyse Benjamin Lubszynski. Or, "ce n'est pas le moment de mal dormir", prévient ce thérapeute et coach, dont la chaîne Youtube d'hypnose fait déjà dormir des centaines de milliers de personnes.

Première conséquence importante du confinement, c'est le manque d'exposition au soleil. "Or, la lumière naturelle du jour, et a fortiori celle du matin fait produire à notre horloge interne le cortisol, hormone de l’éveil. Plus on va la stimuler, plus le sommeil sera récupérateur la nuit. Dans le cas inverse, on va avoir des problèmes d'endormissement, et bien sûr une certaine déprime. Résultat, si vous avez un jardin, un balcon ou une terrasse, il ne faut pas hésiter à s'exposer chaque matin. En revanche, si on vit dans un appartement mal orienté, ou très sombre, il est important dans ce cas-là de faire si vous le pouvez de la luminothérapie", avance Benjamin Lubszynski.

Le second élément à prendre en compte est de s'imposer un rythme afin de dissocier la journée de la nuit. "Quand on se lève à une heure précise, qu'on va au travail à une certaine heure, qu'on fait une pause déjeuner toujours au même moment, on a une vie qui est rythmée. Résultat, on a un rapport au temps qui est sain. Dans le cas contraire, quand on n'a plus ces repères, on a tendance à avoir une sorte d'insatisfaction à la fin de la journée, et on se retrouve à se coucher à 2 h du matin parce qu'on va traîner devant une série. Or, à cette heure, la qualité du sommeil baisse en flèche, car on perd une énorme quantité de sommeil profond", alerte le thérapeute.

"Pour cela, il faut s'imposer une vraie routine : s'endormir à la même heure et avoir ses huit heures de sommeil, mettre un réveil pour se lever, se doucher, s'habiller et être actif durant la journée comme si on était au boulot, explique-t-il. L’objectif étant de prendre conscience que cette période de confinement n’est pas assimilable à des congés : "car bien souvent, au début, on prend ça pour des grandes vacances qui nous tombent du ciel, mais après on touche du doigt ce qu'est l'inactivité. Et là, c'est la douche froide".

"Pour les gens qui ont la chance de continuer à travailler à distance, c'est très bien, car ils gardent un contact avec l'extérieur. Pour les autres, si vous aviez envie d'entreprendre une activité (apprendre une langue, se mettre à un nouveau hobby...), c'est le moment. Ce temps contraint, il faut le transformer en temps utile", poursuit-il, estimant qu'on ne peut pas se contenter de faire le ménage ou la cuisine. "Ce n'est pas suffisant sur le long terme", dit-il.