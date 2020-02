Coronavirus : en quoi consiste le test de dépistage ?

Tout le monde peut-il être testé ?

Non. Nous ne détectons pas des personnes juste parce qu’elles ont envie de savoir. En France, tout est organisé. Pour être testée, une personne doit être classée comme "cas possible" à ce virus. Ce classement est effectué par le Samu et un infectiologue référent. Par exemple, si un individu est rentré de la région de Wuhan (Chine) depuis moins de 14 jours et qu’il a un syndrome grippal avec de la fièvre, il va être classé comme "cas possible". Il va alors être isolé dans un établissement de santé de référence (ESR) où va être réalisé le test.

Comment se déroule le test ?

Il peut se réaliser par crachat. Souvent, les patients ont une infection respiratoire, donc ils ont des glaires et crachent facilement. Si ce n’est pas le cas, un kinésithérapeute peut aider la personne à cracher, puisque nous ne voulons pas de la salive mais un prélèvement profond. Sinon, nous effectuons un prélèvement naso-pharyngé qui est très simple. C’est comme un long coton-tige, introduit assez profondément dans le nez. Le liquide prélevé, ou alors une partie du crachat, va ensuite être analysé.