Est-il encore temps de se faire vacciner contre la grippe ?

Le coronavirus continue de progresser en France, qui compte désormais plus de 200 cas sur son territoire. Pendant ce temps, la grippe continue de sévir sur l’ensemble du pays : dans son bulletin hebdomadaire publié ce mercredi matin, Santé publique France indique que toutes les régions de la métropole, à l'exception de l'Île-de-France, sont classées "en phase épidémique". Pourtant, contre la grippe saisonnière, il existe un vaccin, administrable depuis cet hiver par les pharmaciens. Mais pouvez-vous encore vous faire vacciner ? Et est-ce encore utile ?

Selon le médecin urgentiste et consultant santé de LCI Gérald Kierzek, il n’y a pas de doute, il est encore temps de se faire vacciner. "L’épidémie de grippe n’est pas terminée et il faut retarder l'arrivée de l'épidémie de coronavirus pour ne pas avoir à gérer les deux en même temps", explique-t-il, "donc cela me semble tout à fait pertinent de continuer à se faire vacciner, notamment pour les personnes à risque." Problème, le vaccin n’est désormais plus pris en charge, la campagne de vaccination antigrippale s’étant achevée le 29 février dernier. Il a donc un coût pour le patient.