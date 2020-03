Coronavirus : le cri d’alarme des personnes atteintes de BPCO istock

CRAINTES - France BPCO, l'association qui représente les patients atteints de broncho-pneumopathie chronique obstructive, souligne ce lundi que ce sont eux qui courent le "plus haut risque" face à l'épidémie de coronavirus. Cette maladie pulmonaire méconnue mais répandue, puisqu’elle touche 5 à 10% des adultes, affecte 700.000 personnes en France dans sa forme sévère.

"Arrêtez de parler des vieux, des enfants (quasiment aucun n'est touché, heureusement), des diabétiques, des cardiovasculaires parce que (...) le Covid 19 détruit les poumons et ce n'est pas les asthmatiques non plus qui sont en danger vital, mais bien les 700.000 BPCO au stade sévère que nous sommes et dont personne ne parle". L'association France BPCO lance ce lundi ce cri d'alarme pour que les personnes atteintes de broncho-pneumopathie chronique obstructive, maladie méconnue due à une inflammation et à une obstruction progressive des bronches, ne soient pas oubliées face à la propagation du coronavirus. "Dans toute épidémie se transmettant par voie respiratoire, les individus à plus haut risque sont (...) les BPCO, dont les plus affectés sont au stade d'insuffisants respiratoires", martèle-t-elle dans un communiqué.

L'association réclame les masques les plus protecteurs

France BPCO dit avoir envoyé un courrier au ministre de la Santé Olivier Véran. Elle demande notamment que les services de santé soient sensibilisés au cas des patients atteints de BPCO, et que ces derniers bénéficient des masques les plus protecteurs (dits FFP2), normalement destinés au personnel soignant. "Les BPCO ne respirent pas mal, ils étouffent déjà en permanence", fait valoir l'association, selon qui ces patients sont "près de 4 millions dans ce pays dont 1 seul million est déjà diagnostiqué". L'agence sanitaire Santé publique France estime de son côté que cette maladie "particulièrement handicapante" touche "entre 5 et 10% des adultes" dans l'Hexagone (cette pathologie, qui obstrue peu à peu les voies respiratoires, évolue lentement, sans forcément alerter le malade, et beaucoup ignorent qu'ils en sont atteints).

Les différentes études ont montré que dans la majorité des cas, le Covid-19 entraîne des symptômes bénins ou modérés (toux, fièvre, fatigue...). Mais dans les cas les plus graves, les patients peuvent entrer en détresse respiratoire aiguë sévère. Et on sait que les personnes déjà atteintes d'une autre maladie sont, avec les personnes âgées, les plus vulnérables face au coronavirus.

