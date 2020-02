Coronavirus : le pic de contamination est-il derrière nous ?

Alors que l’épidémie de coronavirus a déjà touché plus de 40.000 Chinois et causé près de 1.000 décès, le pic de contamination a-t-il déjà été atteint ? Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre de personnes touchées est en train de se stabiliser (dimanche, un peu plus de 3.000 nouveaux cas ont été recensés en Chine). "Nous enregistrons une période de stabilité, où le nombre de cas rapportés n'a pas progressé", s'est ainsi réjoui ce week-end Michael Ryan, responsable des programmes sanitaires d'urgence de l'OMS.

Il est toutefois trop tôt pour que l'on puisse déclarer que le pic de contamination a été atteint, selon Éric Leroy, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement et membre de l’Académie nationale de Médecine. "D’après des estimations, le pic aurait été calculé autour du mois de février. Certains disent que c’était le 8, certains parlent de cette semaine, d’autres de la prochaine... On serait donc au niveau du pic. Mais ce n’est pas une certitude", tempère le chercheur auprès de LCI. "Pour l’instant, ce ne sont que des estimations basées sur des paramètres pris en compte au tout début de l’épidémie, et qui ne sont pas fixes", poursuit-il avant de développer son propos.