Peut-on guérir du coronavirus ?

"Même si nous parlons beaucoup du nombre de morts, il y a évidemment de nombreuses personnes qui guérissent du coronavirus", explique à LCI Sandrine Belouzard, chercheuse du CNRS au Centre d’infection et d’immunité de Lille. " Une étude chinoise basée sur 44.000 cas montre d’ailleurs que 80% des patients ont une forme légère de la maladie, avec essentiellement de la toux et de la fièvre", rassure la scientifique. "Certains n’ont même aucun symptôme !"

Si une majorité de patients ne souffre que d’une forme bénigne de la maladie, d’autres sont moins épargnés. "15% des personnes contaminées ont une forme un peu plus sévère et 5% souffrent d’une forme grave. Ils doivent alors être admis en soins intensifs", détaille Sandrine Belouzard. Mais là encore, la guérison est possible : "La moitié des patients atteints d’une forme grave parvient à guérir", souligne la chercheuse. "Pour eux, il existe des traitements, notamment de la respiration artificielle ou un apport d’oxygène. Mais 80% des personnes contaminées n’ont pas besoin de traitement et se rétablissent seules, car leur corps lutte."

Les chances de guérison sont par ailleurs très différentes en fonction de l’âge. Si "le taux de mortalité est de 2,3%", souligne notre spécialiste en se référant de nouveau à l'étude chinoises portant sur 44.000 cas, certaines parties de la population sont plus exposées. C’est notamment le cas des personnes âgées. "Chez les plus de 80 ans, 14,8% des patients infectés décèdent", regrette la scientifique. "Mais pour les personnes dont l’âge est compris entre 40 et 49 ans, le taux de mortalité n’est que de 0,4%." Un taux de décès qui augmente au fur et à mesure de l’âge : 1,3% pour les 50-59 ans, 3,6% pour les 60-69 ans, et 8% pour les 70-79 ans, détaille la chercheuse.