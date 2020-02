Coronavirus : quel est l'impact psychologique d'une mise en quarantaine ?

Pour déterminer ces coûts psychologiques, les scientifiques se sont basés sur des études plus anciennes réalisées sur des patients forcés à la quarantaine lors d’autres épidémies, dont le Sras, Ebola, ou encore la grippe H1N1. Dans l’une d’entre elles, des membres du personnel hospitalier avaient été placés en quarantaine lors de l’épidémie de Sras. Les chercheurs ont alors comparé leurs résultats psychologiques avec ceux des soignants non mis à l’isolement. "Le personnel mis en quarantaine était beaucoup plus susceptible d’être épuisé, d’être victime d’insomnie, d’avoir une mauvaise concentration et de subir une détérioration du rendement au travail que les autres", analysent les chercheurs.

Globalement, toutes les études montrent que "les personnes ayant été mises en quarantaine ont signalé une prévalence élevée de symptômes de détresse et de troubles psychologiques", alertent les scientifiques dans l’étude publiée mercredi dans The Lancet. Les principaux symptômes sont la dépression, le stress, la mauvaise humeur, l’irritabilité, l’insomnie, la colère et l’épuisement émotionnel.