Coronavirus : Sras, H1N1, Ebola... comment se sont terminées les précédentes épidémies ?

Le Sras, ou syndrome respiratoire aigu sévère, "est la première maladie grave et transmissible à émerger au XXIè siècle", selon l’Institut Pasteur. Il a causé "plus de 8.000 cas et près de 800 morts" en 2003, au niveau mondial. Mais l’épidémie avait fini par être endiguée grâce à trois éléments, explique à LCI Etienne Decroly. "Pour le Sras, il a été supposé que les animaux vendus sur les marchés locaux en Chine auraient transmis la maladie à l’homme. Lorsque les marchés ont été fermés, cela a supprimé les transmissions de l’animal à l’homme, donc cela a diminué l’alimentation de l’épidémie", assure-t-il.

Le Mers, appelé également syndrome respiratoire du Moyen-Orient, est un coronavirus détecté en 2012 dans plusieurs pays du Moyen-Orient, ayant impacté plus de 2.500 personnes dont 2 en France. "Il touche le tractus respiratoire et est responsable de fièvre et de toux", écrit l’Institut Pasteur. Mais selon Etienne Decroly, "la transmission du virus d’homme à homme était moins efficace" que l’épisode actuel.

"Responsable de fortes fièvres et d’hémorragies souvent mortelles pour l’homme", l’épidémie du virus Ebola a causé "plus de 11.000 décès officiels et a fait 25 fois plus de victimes que les précédents épisodes observés depuis 40 ans", relaie l’Institut Pasteur. Pourtant, cette épidémie a elle aussi pu être endiguée. "Pour Ebola, c’est beaucoup plus ‘facile’ car la transmission ne se fait que par contact humain, et non par aérosol comme le Covid-19", explique Etienne Decroly. "Si des mesures drastiques sont prises pour empêcher qu'un malade ne touche les autres personnes, il est possible d’arrêter la chaîne de transmission. C’est exactement ce qu’il s’est passé."

Mais ces mesures restrictives n’ont pas été les seules. "Il y a eu une injection d’un anticorps qui lutte contre le virus", note le directeur de recherche, mais également "des antiviraux pour les personnes au contact des patients contaminés." "Cela a été très efficace pour lutter contre l’épidémie, car il n’est pas toujours possible d’empêcher qu’il y ait un contact direct."