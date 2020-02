Coronavirus : une fois touchés par la maladie, les fumeurs sont-ils plus sévèrement affectés ?

Une fois atteints par le coronavirus, les fumeurs sont-ils désavantagés pour lutter contre lui ? C’est la question posée par des chercheurs chinois, qui ont analysé les données de plus d'un millier de patients touchés par le Covid-19 à Wuhan.

"Selon l'étude chinoise (ndlr : qui n'a pas encore été publiée, ce qui signifie que les données n’ont pas encore été vérifiées), plus de 85% des personnes du panel n’avaient jamais fumé et entre 12 et 13% avaient déjà fumé", explique à LCI Sandrine Belouzard, chercheuse du CNRS au Centre d’infection et d’immunité de Lille. "A priori, il n’y a donc pas de lien entre le fait de fumer et d’être infecté", ajoute-t-elle.