Cosmétiques au cannabis : succombez aux bienfaits de cette "pépite verte" !

TENDANCE - Le 20 avril, c'est la journée mondiale du cannabis. Et le moins qu'on puisse dire c'est que les mentalités ont bien évolué à son sujet. Alors qu'il pourrait être bientôt autorisé en France à des fins médicales, le cannabis séduit de plus en plus l'industrie cosmétique. Et pour cause, cette plante est une mine de bienfaits pour la peau.